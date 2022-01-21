Кудерметова проиграла Саккари и покинула Australian Open

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии Вероника Кудерметова потерпела поражение от представительницы Греции Марии Саккари.
Встреча продолжалась один час и 21 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу гречанки.
На счету победительницы четыре подачи навылет, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Кудерметова совершила два эйса, столько же двойных ошибок и реализовала один брейк в единственной попытке.
Таким образом, россиянка покидает турнир.
источник: «Советский спорт»