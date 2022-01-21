Потапова вместе со шведкой Петерсон вышла в третий круг Australian Open в парном разряде

Теннисистка из России Анастасия Потапова в паре со шведкой Ребеккой Петерсон обыграла представительниц Австралии Кимберли Биррелл и Шарлотт Кемпенаерс-Поч (4:6, 6:4, 6:2) в матче второго круга Australian Open в парном разряде.

Отметим, что встреча продолжалась 2 часа 13 минут. На счету победительниц три подачи навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 16. Их соперницы оформили пять эйсов, допустили четыре двойных и реализовали три брейка из 12.

В следующем круга Открытого чемпионата Австралии Потапова и Петерсон сыграют против пары Магда Линетт (Польша) и Бернарда Пера (США).