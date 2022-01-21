Осака завершила свои выступления на Australian Open, уступив американке Анисимовой в третьем круге

Японская теннисистка Наоми Осака не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, потерпев поражение от Аманды Анисимовой из США со счетом 6:4, 3:6, 6:7 (5:10).

Отметим, что встреча между спортсменками продолжалась 2 часа 18 минут. У Анисимовой, занимающей 60-е место в рейтинге WTA, 11 подач навылет, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми. Ее соперница оформила пять эйсов, допустила три двойных и реализовала один брейк из десяти.

Таким образом, Осака не смогла защитить титул на Australian Open. В прошлом году японка обыграла в финале турнира американку Дженнифер Брэди.

Что касается Анисимовой, то в следующем круге она сыграет против первой ракетки мира – Эшли Барти из Австралии.