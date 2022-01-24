Беккер назвал Медведева среди главных фаворитов Australian Open

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер назвал главных, по его мнению, фаворитов нынешнего Открытого чемпионата Австралии.

«Сейчас для меня главными фаворитами Australian Open являются Рафаэль Надаль и Даниил Медведев. Что мне больше всего нравится, так это испанец и его путь по турниру», - приводит слова Беккера Eurosport.de.

Напомним, оба теннисиста вышли в четвертьфинал турнира, и обоим в соперники достались представители Канады.

Медведев сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом, а Надаль сразится с Денисом Шаповаловым.