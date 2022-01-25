Берреттини в пяти сетах обыграл Монфиса в четвертьфинальном матче Australian Open

Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в полуфинальную стадии Открытого чемпионата Австралии-2022, одержав победу над представителем Франции Гаэлем Монфисом со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2.

Отметим, что очная встреча спортсменов продолжалась 3 часа 52 минуты. У итальянца, занимающего седьмое место в рейтинге ATP, 12 подач навылет, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11. Его соперник оформил 15 эйсов, допустил семь двойных и реализовал три брейка из 14.

Добавим, что в полуфинале турнира Берреттини сыграет против Рафаэля Надаля из Испании, ранее обыгравшего канадца Дениса Шаповалова.