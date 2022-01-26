Циципас обыграл Синнера и вышел в полуфинал Australian Open, где может сразиться с Медведевым

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии и может встретиться с Даниилом Медведевым в следующей стадии соревнований.
Встреча продолжалась один час и 56 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу грека. Циципас совершил четыре подачи навылет, две двойные ошибки и реализовал все свои четыре брейк-пойнта. На счету его соперника также четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейка.
В полуфинале Циципас сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) - Даниил Медведев (Россия).
источник: «Советский спорт»