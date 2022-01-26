Медведев был освистан в Австралии при упоминании фамилии Джоковича (видео)

Вторая ракетка мира Даниил Медведев был освистан болельщиками при упоминании Джоковича во время интервью, которое он дал на корте после победы над канадцем Феликсом Оже-Аляссимом (6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Два сета я не знал, что делать. Оже-Альяссим играл просто невероятно: потрясающе подавал и практически не допускал ошибок. В третьем сете я подумал, а что на моем месте сделал бы Новак? И решил, что сделаю жизнь для соперника максимально трудной. А там - будь, что будет», - произнес Медведев.

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Добавим, что в полуфинале Australian Open россиянин сыграет со Стефаносом Циципасом из Греции.