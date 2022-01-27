Кудерметова не смогла выйти в финал Australian Open в парном разряде

Теннисистка из России Вероника Кудерметова в паре с Элизой Мертенс из Бельгии уступила спортсменкам из Чехии Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой (2:6, 3:6) в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

Отметим, что встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету победительниц пять подач навылет, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести. Ее соперницы оформили один эйс, допустили три двойных и реализовали один брейк из трех.

В финале турнира чешские теннисистки встретятся с парой Анна Данилина (Казахстан)/Беатрис Хаддад-Майи (Бразилия). Игра пройдет 30 января.