Кирьос и Коккинакис стали финалистами Australian Open в парном разряде

Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис вышли в финал Australian Open-2022.

Отметим, что спортсмены обыграли испанца Марселя Гранольерса и представителя Аргентины Орасио Себальоса по итогам двух сетов – 7:6 (7:4), 6:4. Игра продолжалась 1 час 47 минут.

На счету победителей сегодняшней встречи 13 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Их соперники оформили четыре подачи навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк из трех.

Добавим, что в финале турнира Кирьос и Коккинакис сыграют против своих соотечественников – Мэттью Эбдена и Макса Перселла. Матч пройдет 29 января.