Надаль – о матче с Берреттини: Для выхода в финал Australian Open мне нужно выложиться на 100%

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своих шансах на победу в матче полуфинала Открытого чемпионата Австралии с представителем Италии Маттео Берреттини.

Отметим, что очная встреча спортсменов запланирована на 28 января.

– Маттео является одним из лучших игроков в мире. Для выхода в финал мне необходимо выложиться на 100%, отыграв на самом высоком уровне. В последние полгода я не был уверен в том, что смогу вновь выступать на таком уровне. Однако сейчас я чувствую, что нахожусь в отличной форме, – сказал Надаль на пресс-конференции.

Добавим, что в данный момент 35-летний испанец является пятой ракеткой мира. В 2009 году он стал победителем Australian Open, обыграв в финале швейцарца Роджера Федерера.