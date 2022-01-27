Кафельников считает Медведева фаворитом в полуфинальном матче Australian Open с Циципасом

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от полуфинальной встречи Открытого чемпионата Австралии-2022 между его соотечественником Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом из Греции.

Отметим, что матч пройдет завтра, 28 января, на стадионе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне. Начало игры – в 11:30 мск.

– Медведев – фаворит в полуфинале Australian Open с Циципасом, причем фаворит с запасом. Эта игра может оказаться тяжелой, но я не слишком в это верю. Думаю, полуфинал комфортно завершится в пользу Даниила, – приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

Добавим, что в 1/4 финала Медведев, являющийся второй ракеткой мира, оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима. Что касается Циципаса, то 23-летний грек обыграл Янника Синнера из Италии.

В случае победы над Циципасом российский теннисист сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с представителем Италии Маттео Берреттини.