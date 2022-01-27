Барти вышла в финал Australian Open, обыграв в двух сетах американку Киз

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала первой финалисткой Australian Open-2022, одержав победу над Мэдисон Киз из США со счетом 6:1, 6:3.

Отметим, что матч продлился 1 час 4 минуты. Статистика эйсов – 5:1 в пользу Барти, занимающей первое место в рейтингу WTA. При этом 25-летняя спортсменка не допустила двойных ошибок при подачах, а также реализовала четыре брейк-пойнта из шести. У ее соперницы одна двойная и ни одного реализованного брейка из двух.

В финале турнире Барти сыграет либо полячкой Игой Швентек, либо с Даниэль Коллинз из США.