Коллинз стала второй финалисткой Australian Open

Американская теннисистка Даниэль Коллинз обыграла Игу Швентек из Польши (6:4, 6:1) в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.

Отметим, что матч продолжался 1 час 19 минут. На счету победительницы семь подач навылет, четыре двойных ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов. Ее соперница оформила один эйс, допустила четыре двойных и реализовала два брейка из трех.

В финале турнира Коллинз встретится с австралийкой Эшли Барти, ранее обыгравшей Мэдисон Киз из США (6:1, 6:3). Игра пройдет 29 января в 11:30 мск.