Тренер Медведева: Даниил суперсильный. Удивляет его психология

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, прокомментировал победу своего подопечного над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Меня удивила его психология - способность держаться до последнего, даже когда надежды почти нет, ведь игрок напротив играл очень сильно. Эта победа - один из лучших матчей Даниила», - приводит слова Сервары L'Equipe.

Добавим, что в 1/4 финала Медведев, являющийся второй ракеткой мира, оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима. Что касается Циципаса, то 23-летний грек обыграл Янника Синнера из Италии.

В случае победы над Циципасом российский теннисист сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с представителем Италии Маттео Берреттини.