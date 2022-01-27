Оже-Альяссим впервые прокомментировал поражения от Медведева на Australian Open

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение на Открытом чемпионате Австралии проиграл россиянину Даниилу Медведеву в четвертьфинале.

«Держу голову высоко поднятой и устремляю глаза в будущее, после недели тяжелых, но полезных сражений. Я вчера не смог переступить черту, но, несмотря на проигрыш, покидаю Австралию с большой надеждой и уверенностью в том, что вернусь более сильным», - написал Оже-Альяссим у себя в твиттере.

Добавим, что в 1/4 финала Медведев, являющийся второй ракеткой мира, оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима. Что касается Циципаса, то 23-летний грек обыграл Янника Синнера из Италии.

В случае победы над Циципасом российский теннисист сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с представителем Италии Маттео Берреттини.