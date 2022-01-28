Надаль обыграл Берреттини и стал первым финалистом Australian Open

В первом полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль обыграл Маттео Берреттини и вышел в финал турнира.

Встреча продолжалась два часа 58 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Надаль совершил пять подач навылет, две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

На счету итальянца 14 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк из двух.

В решающем матче Надаль поборется за трофей с победителем пары Даниил Медведев - Стефанос Циципас.