Медведев обыграл Циципаса в четырех сетах и вышел в финал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев стал вторым финалистом Открытого чемпионата Австралии-2022.

Отметим, что полуфинальной встрече 25-летний спортсмен, занимающий второе место в рейтинге ATP, обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса по итогам четырех сетов – 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

Матч между теннисистами продолжался 2 часа 33 минуты. На счету Медведева 13 подач навылет, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 12. Его соперник оформил пять эйсов, допустил одну двойную и реализовал два брейка из четырех.

В финале турнира Медведев сыграет против испанца Рафаэля Надаля, победившего Маттео Берреттини из Италии (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Игра состоится 30 января в 11:30 мск.