Тарпищев – о победе Медведева над Циципасом: По первому сету не было сомнений, что Даня выиграет

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе Даниила Медведева над Стефаносом Циципасом из Греции в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.

Отметим, что встреча между спортсменами состоялась сегодня, 28 января. Россиянин обыграл своего соперника со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

– По первому сету не было сомнений, что Даня выиграет. Вопрос был лишь в том – избежит ли ляпов. Такое случилось во втором сете. Но Медведев играл лучше, лучше принимал подачу, стабильнее играл на задней линии. Это был его матч, – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Добавим, что в финале турнира Медведев сыграет против испанца Рафаэля Надаля, победившего Маттео Берреттини из Италии (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Матч состоится 30 января в 11:30 мск.