Медведев объяснил свою реакцию на коучинг Циципаса в полуфинальном матче Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, почему он резко отреагировал на коучинг грека Стефаноса Циципаса во время полуфинала Australian Open.

Отметим, что во втором сете россиянин обращался к судье по поводу того, что отец его соперника активно подсказывал своему сыну по ходу матча – это запрещено правилами.

– Честно говоря, не думаю, что такие плохие эмоции помогают мне во время игры. Когда такие вспышки возникали, я терял концентрацию и часто проигрывал матчи. Когда я это сделал снова, сказал себе: «Это неправильно, это большая ошибка». В начале третьего сета я смог вернуть себе самообладание, – сказал Медведев после игры.

Добавим, что в финале турнира российский теннисист встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, победившем Маттео Берреттини из Италии (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Матч состоится 30 января в 11:30 мск.