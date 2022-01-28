Медведев прокомментировал свои слова в адрес судьи в матче с Циципасом

Российский теннисист Даниил Медведев высказался об оскорблениях в адрес судьи во время матча полуфинала Australian Open со Стефаносом Циципасом (3-1) из Греции.

Напомним, что вторая ракетка мира проявил недовольство тем, что рефери игнорирует подсказки со стороны отца соперника.

«Не считаю это хорошим поведением. Знаю, что все судьи стараются делать свою работу. Меня захлестывают эмоции. Работаю над этим. Если посмотреть на меня пять лет назад, когда я только начал выступать, я был просто безумно сумасшедшим! Я действительно на 100% жалею о своём поведении, но я был в пылу борьбы», — цитирует Медведева официальный сайт турнира.

Напомним, что россиянин в финале сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча пройдет 30 января.