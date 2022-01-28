Владимир Камельзон: Весь матч я чувствовал, что Медведев спокойно в конце дожмет и победит Циципаса

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выход своего соотечественника Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата Австралии.

Отметим, что сегодня, 28 января, россиянин одержал победу над греком Стефаносом Циципасом со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

– Игра была интересная, но весь матч я чувствовал, что Даниил спокойно в конце дожмет и победит. Так оно и получилось. Он на какую-то долю сыграл выше, чем сыграл Циципас, и поэтому его выход в финал справедлив. Стефанос не отдавал инициативу, ему просто Медведев не дал развернуться своей игрой, – цитирует Камельзона «Газета.Ru».

Добавим, что в финале турнира Медведев сыграет против испанца Рафаэля Надаля, победившего Маттео Берреттини из Италии (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Матч состоится 30 января в 11:30 мск.