Камельзон оценил шансы Медведева в финале Australian Open с Надалем

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон считает Даниила Медведева фаворитом в финальном матче Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем.

Напомним, что сегодня россиянин одержал победу над греком Стефаносом Циципасом со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

«Я думаю, что стадион будет забит. Это очень важно, поэтому и поддержка у Медведева сегодня авторитетная, поэтому я думаю, что будет очень интересный финал. И я считаю, что Медведев выиграет. А что ему терять? Ему терять нечего. А Надалю вообще нельзя проигрывать, он же Надаль. А у Медведева все только начинается, и это большая разница», — цитирует Камельзона «Газета.Ru».

Добавим, что Надаль в полуфинале был сильнее итальянца Маттео берреттини - 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.