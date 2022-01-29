Стала известна сумма штрафов Медведева за матч с Циципасом

Стали известны суммы штрафов участников Открытого чемпионата Австралии.

По информации пресс-службы турнира, тройку лидеров составили канадец Денис Шаповалов, грек Стефанос Циципас и россиянин Даниил Медведев.

Шаповалов суммарно заплатил 15 тысяч евро. Циципас обеднел на 13 тысяч, из них пять - за коучинг в матче с Медведевым.

Вторая ракетка мира отдаст в казну организаторов 12 тысяч евро: восемь - за неспортивное поведение и четыре - за непристойность. Оба наказания вынесены Медведеву по итогам встречи с Циципасом.

Напомним, Даниил победил грека в полуфинале турнира, и теперь в решающем матче 30 января сразится с испанцем Рафаэлем Надалем.