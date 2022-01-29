Чакветадзе считает, что Медведев победит Надаля в финале Australian Open

Бывшая российская теннисистка Анна Чакветадзе поделилась ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сразятся вторая ракетка мира Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

«Медведев стабилен, хорошо подает. Иногда дает волю эмоциям, зато умеет завести себя на борьбу, вытащить себя на более высокий уровень. Если будет проходить подача, и не захлестнут эмоции Медведева, то он победит в четырех сетах», - приводит слова Анны «РБ-Спорт».

Матч Медведев - Надаль состоится 30 января в Мельбурне на стадионе «Род Лэйвер Арена». Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале Даниил оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса, а Рафаэль переиграл итальянца Маттео Берреттини.