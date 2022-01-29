Кафельников уверен в победе Медведева в финале Australian Open

Экс-первая ракетка мира мира Евгений Кафельников заявил, что Даниил Медведев выиграет Australian Open.

«Хотите вы того или нет, но Медведев оставит рекорд по числу завоеванных «Шлемов» на уровне 20», - написал Кафельников в своем твиттере.

Напомним, что в финале россиянин сыграет против испанца Рафаэля Надаля, который наряду с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем является рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого Шлема» - у всех троих их по 20.

Решающий матч состоится 30 января. Начало в 11.30 по московскому времени.