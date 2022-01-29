Рафаэль Надаль: Важнее возможность играть в теннис, чем победа на 21-м «Большом шлеме»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от финала Australian Open, в котором он сразится со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым.

«Если быть предельно честным, для меня гораздо важнее возможность играть в теннис, чем победа на 21-м «Большом шлеме». В конце концов, главное в жизни - это счастье и то, что делает меня счастливым», - приводит слова пятой ракетки мира Eurosport.

Матч Медведев - Надаль состоится 30 января в Мельбурне на стадионе «Род Лэйвер Арена». Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале Даниил оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса, а Рафаэль переиграл итальянца Маттео Берреттини.