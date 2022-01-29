Виландер - о финале Медведев - Надаль на Australian Open: Монструозный марафон

Бывший шведский теннисист Матс Виландер поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сразятся вторая ракетка мира Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

«Я не уверен, как именно сложится воскресный финал. Это будет монструозный марафон, матч, который потребует огромных физических усилий от обоих теннисистов», - приводит слова Матса Tennis Head.

Матч Медведев - Надаль состоится 30 января в Мельбурне на стадионе «Род Лэйвер Арена». Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале Даниил оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса, а Рафаэль переиграл итальянца Маттео Берреттини.