Тарпищев считает Медведева фаворитом в финале Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сразятся вторая ракетка мира Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

«Это первый финал «Большого шлема», где Медведев - фаворит в матче. Дополнительная ответственность, вопрос, как Даня справится с ней, но если будет играть так, как с Циципасом, то преимущество у него будет», - приводит слова Шамиля «Чемпионат».

Матч Медведев - Надаль состоится 30 января в Мельбурне на стадионе «Род Лэйвер Арена». Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале Даниил оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса, а Рафаэль переиграл итальянца Маттео Берреттини.