Барти обыграла Коллинз и стала победительницей Australian Open

Первая ракетка мира Эшли Барти в финале Открытого чемпионата Австралии оказалась сильнее представительницы США Даниэль Коллинз. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу австралийской теннисистки.

Барти десять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

На счету Коллинз - один эйс, две двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из четырех.

Таким образом, Эшли стала трехкратной победительницей турниров серии «Большого шлема». Ранее Барти побеждала на Уимблдоне и «Ролан Гаррос».