Камельзон - о финале Медведев - Надаль: Теннис непредсказуем, поэтому сложно сказать, кто выиграет

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сразятся вторая ракетка мира Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

«Теннис непредсказуем, поэтому сложно сказать, кто выиграет турнир. Будет крутой финал. Лично мне бы хотелось, чтобы Медведев выиграл этот турнир», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Матч Медведев - Надаль состоится 30 января в Мельбурне на стадионе «Род Лэйвер Арена». Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале Даниил оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса, а Рафаэль переиграл итальянца Маттео Берреттини.