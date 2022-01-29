Андрей Ольховский: Медведев сильнее физически Надаля, но нервы будут играть громадную роль

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сразятся вторая ракетка мира Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

«С Надалем Медведеву важно играть в свою игру. Для меня Даня является фаворитом «Большого шлема». Медведев сильнее физически, но нервы будут играть громадную роль», - приводит слова экс-спортсмена «Чемпионат».

Матч Медведев - Надаль состоится 30 января в Мельбурне на стадионе «Род Лэйвер Арена». Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале Даниил оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса, а Рафаэль переиграл итальянца Маттео Берреттини.