Кафельников считает, что Надалю не хватит физических кондиций в матче с Медведевым

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сразятся российский теннисист Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

«Уверен, что Рафа не выдержит темпа. Физически его не хватит на этот матч. Медведев сильнее Надаля. Уверен, что Даня выиграет максимум в четырех сетах. Испанец не выдержит игру на таком уровне на протяжении всего матча», - приводит слова Евгения «Чемпионат».

Матч Медведев - Надаль состоится 30 января в Мельбурне на стадионе «Род Лэйвер Арена». Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале Даниил оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса, а Рафаэль переиграл итальянца Маттео Берреттини.