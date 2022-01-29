Кафельников уверен, что Надалю придется выложиться на 100-150 процентов в матче с Медведевым

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, как себя завтра будут чувствовать на корте российский теннисист Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль, которые сыграют в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Пока он не ощутил сопротивления ни от одного теннисиста на турнире. А завтра он его наконец почувствует и узнает, что значит выкладываться на корте не на 75, а на 100-150 процентов. Психологически на Медведева уже не должно ничего давить. Я думаю, он сам всё прекрасно понимает. Ему терять в завтрашнем матче абсолютно нечего. Конечно, нужно побеждать. Но даже если проиграет, хотя, если честно, я просто в это не верю, у него еще будет финал серии Большого шлема. и не один. Поэтому никакого психологического давления быть не должно», - приводит слова Кафельникова RT.

Матч Медведев - Надаль состоится 30 января в Мельбурне на стадионе «Род Лэйвер Арена». Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале Даниил оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса, а Рафаэль переиграл итальянца Маттео Берреттини.