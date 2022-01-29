Веснина считает Медведева фаворитом финала Открытого чемпионата Австралии

Олимпийская чемпионка Елена Веснина согласилась, что российского теннисиста Даниила Медведева можно назвать фаворитом финала Australian Open, в котором он сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Если взять последние результаты Даниила, то, наверное, так сказать можно. К тому же он является действующим чемпионом последнего Турнира Большого шлема — US Open. Но это не более чем рейтинг. Опыт же игры на таком уровне, конечно, находится на стороне Надаля, который, как мы все знаем, идёт за своей 21-й победой на ТБШ», - приводит слова Весниной RT.

Матч Медведев - Надаль состоится 30 января в Мельбурне на стадионе «Род Лэйвер Арена». Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале Даниил оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса, а Рафаэль переиграл итальянца Маттео Берреттини.