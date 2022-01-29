Веснина посоветовала Медведеву сохранять спокойствие и хладнокровие в финале Australian Open

Олимпийская чемпионка Елена Веснина дала совет российскому теннисисту Даниилу Медведеву совет перед финалом Открытого чемпионата Австралии, в котором он сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Даниил не нуждается в моих советах. Но самое важное — сохранить спокойствие и хладнокровие, не отвлекаться. Ты должен словно находиться в «воздушном шарике» и видеть только мяч, и, может, еще тренера на трибунах. Необходимо сохранять фокус и бороться до конца. Поверьте, в финалах ТБШ тебе никто ничего не подарит. Там каждое очко приходится выгрызать и сдирать ноги в кровь. Это настоящее поле боя», - приводит слова Весниной RT.

Матч Медведев - Надаль состоится 30 января в Мельбурне на стадионе «Род Лэйвер Арена». Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале Даниил оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса, а Рафаэль переиграл итальянца Маттео Берреттини.