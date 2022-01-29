Виктор Янчук: Медведев верит в свою победу

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы второй ракетки мира Даниила Медведева выиграть у испанского теннисиста Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Учитывая, что Медведев моложе на десять лет, его мотивация и амбиции очень высоки. Думаю, он верит в свою победу и настроен очень серьёзно. Надаль тоже настроен серьёзно, поскольку намерен опередить всех по количеству побед на ТБШ и установить рекорд. Встретятся два сильных соперника, но молодость всё же станет преимуществом Даниила», - приводит слова Янчука RT.

Матч Медведев - Надаль состоится 30 января в Мельбурне на стадионе «Род Лэйвер Арена». Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале Даниил оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса, а Рафаэль переиграл итальянца Маттео Берреттини.