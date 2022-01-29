Янчук считает, что Медведеву пора стать первой ракеткой мира

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что Даниил Медведев заслужил стать первой ракеткой мира.

«Для Дани сейчас самое время занять первую строчку в рейтинге ATP и обойти Новака Джоковича. После победы над Надалем это будет очень символично. И поражение серба от россиянина в финале US Open тоже стало во многом закономерным и намекнуло на новое положение сил. Медведев обыграл Джоковича и больше ему не уступит. Мы можем увидеть долгожданное обновление на вершине. Даниила пока нельзя назвать лидером, но он уже достал их и будет всегда претендовать на победы в ТБШ», - приводит слова Янчука RT.

Чтобы в будущий понедельник стать первой ракеткой мира Медведеву надо выиграть Открытый чемпионат Австралии, в его финале россиянин завтра сыграет с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем. Встреча начнется в 11:30 по московскому времени в Мельбурне на стадионе «Род Лэйвер Арена».

Напомним, что в полуфинале Даниил оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса, а Рафаэль переиграл итальянца Маттео Берреттини.