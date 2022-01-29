Федерер заявил, что Надаль станет величайшим теннисистом в мире, если обыграет Медведева

Швейцарский теннисист Роджер Федерер предлагает считает Рафаэля Надаля величайшим теннисистом за всю историю этого вида спорта, если испанец выиграет Australian Open.

«Если Рафа выиграет в воскресенье, то дебаты о величайшем игроке в истории можно заканчивать. Если только Джокович в итоге не обойдет его, то Надаль будет величайшим игроком в истории», - приводит слова швейцарца El Larguero.

Напомним, у Федерера, Джоковича и Надаля равное количество побед на турнирах «Большого Шлема» - по 20. Они являются рекордсменами по этому показателю.

30 января в финале Открытого чемпионата Австралии Надаль встретится со второй ракеткой мира Даниилом Медведвым.