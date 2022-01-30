Чешки Крейчикова и Синякова выиграли парный турнир на Australian Open

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержинка Синякова в финале женского парного разряда Открытого чемпионата Австралии победили представительницу Казахстана Анну Даанилину и бразильянку Беатрис Хаддад Майу со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4.

Матч длился 2 часа 44 минуты.

По его ходу чешки один раз подали навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовали пять из семи брейкпоинтов.

На счету их соперниц три эйса, пять двойных ошибок и пять брейков при трех брейкпоинтах.

Таким образом, Крейчикова и Синякова впервые в паре выиграли Открытый чемпионат Австралии, ранее чешкам дважды покорялся Roland Garros (2018,2021) и один раз - «Уимблдон» (2018).

Аustralian Open

Женщины. Парный разряд

Финал

Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) — Анна Данилина/Беатрис Хаддад Майя (Казахстан/Бразилия) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:4