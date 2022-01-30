Чесноков посоветовал Медведеву играть с Надалем так же, как в четвертом сете с Циципасом

Заслуженный мастер спорта Андрей Чесноков дал прогноз на результат финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграет российский теннисист Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

«Шансы я думаю 50 на 50. Я видел как играл Надаль — он сыграл как в самые лучшие годы. Конечно я не думал, что Даня после 1/4 финала будет свежим. В полуфинале умер быстрее Циципас, а Даня показал неземную игру. Если Медведев будет играть так же как в четвертом сете, думаю у Дани будут большие шансы. Даниил показал, что он может играть потрясающе. Матч в финале точно будет не простой и интересный», - приводит слова Чеснокова РБК.

Финал начался несколько минут назад на стадионе «Род Лэйвер Арена». Добавим, что соперником Надаля по полуфиналу Australian Open был итальянский теннисист Маттео Берреттини.