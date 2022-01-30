Во втором сете мужского финала Australian Open выбежал болельщик (видео)

Во время второго сета финала Australian Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем выбежал болельщик.

😳 Во время брейк-поинта Медведева на корт выбежал болельщик, но его сразу же скрутили.



Пока второй сет – 5:4 в пользу Рафы. pic.twitter.com/6QAV8LafAX — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 30, 2022

Напомним, что Надаль за свою карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема», он может стать единоличным рекордсменам по этому показателю.

Медведев же в случае победы будет единственным в открытую эру тенниса, кто выиграл первые два свои мейджора подряд.