Надаль обыграл Медведева и стал победителем Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале Открытого чемпионата Австралии оказался сильнее второй ракетки мира Даниила Медведева. Встреча продолжалась 5 часов 24 минуты и завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
Надаль три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 22.
На счету Медведева - 23 эйса, пять двойных ошибок и реализовано шесть брейк-пойнтов из 22.
Таким образом, Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом. По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.
источник: «Советский спорт»