Финал между Медведевым и Надалем стал самым продолжительным матчем на Australian Open

Финал между второй ракеткой мира Даниилом Медведевым и испанским теннисистом Рафаэлем Надалем стал самым продолжительным на Открытом чемпионате Австралии. Встреча продолжалась 5 часов 24 минуты и завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Ранее рекорд принадлежал поединку первого круга между россиянином Асланом Карацевым и представителем Испаним Хауме Мунаром (4 часа 52 минуты).

Напомним, что Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом. По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.