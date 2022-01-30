Губерниев - о матче Надаля и Медведева: Это был спор титанов тенниса

Популярный комментатор и обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал героическую победу Рафаэля Надаля над Даниилом Медведевым, который отыгрался со счета 0:2 в пользу россиянина (2:6, 5:7, 6:4, 6:4, 7:5).

«Медведев сражался доблестно. Соперник вернулся после травмы и коронавируса. Это был спор титанов тенниса. Надаль просто был сильнее, поймал кураж. Довёл матч до победы. Он великий. Но Медведев молодец, прекрасно играл», — сказал Губерниев «Чемпионат».

Напомним, что Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом. По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.