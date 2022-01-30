Кафельников высказался по поводу поражения Медведева от Надаля в финале Australian Open

Бывшая первая ракета мира Евгений Кафельников подвел итоги финального матча Открытого чемпионата Австралии, в котором россиянин Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю из Испании.

Отметим, что встреча между теннисистами состоялась сегодня, 30 января. Медведев проиграл своему сопернику со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Игра продолжалась 5 часов 24 минуты.

– Ошибки всегда играют большую роль в результате матча. Действительно, в третьем и четвертом сетах Даниил стал допускать больше невынужденных ошибок, чем в первых двух. Наверное, тем самым он дал глоток воздуха Надалю, потому что по первым двум сетам не было никаких предпосылок, что матч таким образом сложится, – цитирует Кафельникова «Газета.Ru».

Напомним, что Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом. По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.