«Пойду ракетку ломать». Глушаков - о поражении Медведева в финале Australian Open

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков отреагировал на результат финала Открытого чемпионата Австралии, в котором пятая ракетка мира Даниил Медведев проиграл испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5).
«Пойду ракетку ломать! Несмотря на поражение, Даня все равно красавец!» - написал Глушаков в своем твиттере.
Напомним, что Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом. По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.
источник: Twitter.com