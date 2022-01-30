Журова - о поражении Медведева от Надаля в финале Australian Open: Битва титанов

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на результат финала Открытого чемпионата Австралии, в котором пятая ракетка мира Даниил Медведев проиграл испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5).

«Это была настоящая битва двух равных спортсменов, титанов - они показали истинную теннисную красоту, от этой игры невозможно было оторваться», - приводит слова Журовой Sport24.

Напомним, что Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом. По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.