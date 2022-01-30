Владимир Камельзон: Медведев сделал все, минимальный перевес Надаля принес ему победу

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон подвел итог Australian Open-2022, в котором испанец Рафаэль Надаль завоевал свой 21-й турнир Большого шлема в противостоянии с Даниилом Медведевым.

«Медведев сделал для победы всё, но Большие шлемы так легко не берутся. Он устоял пять часов в уникальной игре. Напряжение было потрясающие. Минимальный перевес Надаля принёс ему победу.

У Дани всё ещё впереди. Он ещё несколько раз поднимет этот титул. Чтобы понять, что происходило с этими двумя людьми во время игры, нужно вызывать гвардию психологов. Медведеву не хватило чуть-чуть.

Мы не умрем от этого. Мы увидели уникальный теннисный спектакль», — сказал Камельзон «Чемпионату».

Напомним, что Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом. По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.