Надаль обратился к Медведеву после победы на Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над второй ракеткой мира Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии.

Встреча между теннисистами состоялась сегодня, 30 января. Медведев проиграл своему сопернику со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Игра продолжалась 5 часов 24 минуты.

«Он потрясающий чемпион, и я сам несколько раз бывал на его месте. Но у меня нет никаких сомнений, что ты еще не раз возьмешь этот титул и поднимешь кубок, потому что ты великолепен», - сказал Рафаэль на церемонии награждения.

Напомним, что Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом. По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.