«Ты невероятный чемпион». Медведев - о Надале

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поражение в финале Austalian Open-2021 Рафаэлю Надалю со счетом 3:2 (6:2, 7:5, 4:6, 4:6, 5:7).

«Я был впечатлен. Я думал, ты устанешь, но ты все равно выиграл матч. Ты невероятный чемпион.

«Я хочу поблагодарить двух человек в моем боксе. Они были со мной на протяжении всего турнира и поддерживали меня две недели. Мы сделали все, что могли. К сожалению, моей жены здесь не было. Должно быть, она сломала телевизор дома после того, что случилось. Но она моя самая большая поддержка, и я хочу поблагодарить ее. В следующий раз постараюсь сыграть лучше», — сказал Медведев на послематчевой церемонии.

Напомним, что Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом. По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.